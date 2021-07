Damiano dei Maneskin, orrore contro la fidanzata Giorgia Sileri: "Brutta tro***, muori nel peggiore dei modi". Chi è la bestia

28 luglio 2021 a

L'odi, anche se battuto da casa su una tastiera, può fare male. L'ultimo caso lo ha fatto scoppiare Giorgia Soleri, fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin. In una storia su Instagram, la ragazza ha condiviso uno dei tanti messaggi di odio che riceve sui social network. "Ti odio, sei una tr**a che merita di morire nel peggiore dei modi", si legge in un messaggio inviatole in direct da un cosiddetto "hater", ovvero coloro che disseminano odiano. La modella si è quindi sfogata sui social, cercando conforto nelle parole dei suoi follower.

Sono quasi 350mila le persone che seguono i contenuti di Giorgia e che hanno subito mostrato solidarietà con la ragazza, che ci ha tenuto a sottolineare che i messaggi che riceve non contengono soltanto minacce e insulti. "E anche oggi, la gente ce la fa domani - ha commentato Giorgia -. Riassunto chiaro e diretto dell'odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto".

Giorgia Soleri si è da sempre contraddistinta sui social per le sue denuncie di temi spesso delicati e poco trattati, come la malattia della quale è affetta, la vulvodinia frequente, e di cui non ha problemi a confrontarsi con i propri seguaci. La ragazza di Damiano ha sempre ricevuto molti messaggi di solidarietà dei quali si è sempre detta commossa e molto grata. La coppia è ormai in una relazione stabile da circa 4 anni, come ha anche festeggiato lo stesso Damiano con una foto su Instagram che li ritrae in un abbraccio, condito da sorrisi a 32 denti.

