Luigi Berlusconi e Federica, è nato il primo figlio: clamoroso, sapete come lo hanno chiamato?

Novità in casa Berlusconi. È nato il primo figlio di Luigi Berlusconi, figlio del leader di Forza Italia, e Federica Fumagalli. I due sono diventati genitori di Emanuele Silvio. Si tratta del tredicesimo nipote di nonno Silvio Berlusconi, a cui è stato reso omaggio con il nome. Non è comunque ancora stato dato l’annuncio ufficiale della famiglia e non si hanno al momento notizie su dove sia avvenuto il parto, anche se è molto probabile che la coppia si trovi a Milano, città in cui vive dal matrimonio.

Luigi e la sua Federica si conoscono da lungo tempo. I due infatti hanno condiviso i tempi dell’università e, conseguita la laurea alla Bocconi. Le nozze sono arrivate dopo ben nove anni di relazione. Il matrimonio si è tenuto lo scorso ottobre nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, e per i festeggiamenti in Brianza.

La nascita del primogenito di Luigi e Federica precede di qualche settimana quella del cuginetto (o cuginetta). Barbara Berlusconi, infatti, è in attesa del suo quinto figlio. La figlia del Cav è stata immortalata assieme alla mamma Veronica Lario nel giorno dei suoi 65 anni lo scorso 19 luglio. Le due hanno festeggiato a bordo dello yacht di famiglia Morning Glory.

