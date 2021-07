Mara Venier, Jerry Calà confessa: "Il rischio c'era. Perché le sarò per sempre grato"

30 luglio 2021 a

a

a

Il 20 luglio Jerry Calà ha festeggiato i suoi 70 anni all’Arena di Verona. Non poteva mancare Mara Venier, ex moglie e ora grande amica di Jerry. I due si sono sposati nel 1984, il matrimonio finì a causa dei continui tradimenti di Jerry Calà, come ha raccontato più volte la stessa Mara Venier. L’attore ha fatto una confessione inaspettata al settimanale Oggi: “Nel periodo in cui lasciai i Gatti di Vicolo Miracoli mi sarei potuto montare la testa, il rischio c’era. Mi stavo perdendo ma fu Mara Venier, con la quale convivevo in quegli anni, a salvarmi, ad ancorarmi a terra. Rifiutò anche dei film per starmi accanto. Le sarò grato per sempre”.

"Porco!". Mara Venier, grida selvagge dal palco contro Jerry Calà: gelo siderale a Domenica In

Guardando indietro Jerry Calà non mollerebbe così presto i cinepanettoni, con Yuppies ebbe un grande successo. L’attore, quando abitava a Roma, aveva come vicina di casa al piano di sotto la grande Raffaella Carrà scomparsa di recente. Calà svela un retroscena sulla famosa conduttrice: “Una volta mi invitò in tv e in diretta, a sorpresa, mi rimproverò per come parcheggiavo il fuoristrada da esaltato che avevo in quegli anni, ed essendo uno scapolone, per il viavai che c’era a casa mia. Rimasi basito”.

Calà: "I Gatti di vicolo Miracoli si sciolsero per colpa di Bud Spencer"

Intanto Mara Venier a settembre condurrà una nuova edizione di Domenica In, Jerry Calà in autunno potrebbe girare un film da regista: “non dico altro per ora, ma sarà stupendo”. Nuovi progetti, quindi, per l'ex coppia.

Video su questo argomento Jerry Calà: vi spiego la libidine semplice, la doppia libidine e la libidine coi fiocchi!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.