Kate Middleton e William, "siamo ancora qui": messaggio in codice a Harry e Meghan, la soffiata dell'esperto reale

Non c’è aria di pace tra William e Kate e Harry e Meghan: il libro di memorie del duca di Sussex è stato un nuovo fulmine a ciel sereno, ma in maniera non ufficiale le due coppie si scambiano messaggi. Lo rivela l’esperto reale Duncan Larcombe a Closer Magazine: “William e Kate hanno mantenuto un silenzio dignitoso, ma ora lasciano che siano le loro azioni a parlare. È quasi come se stessero inviando un messaggio segreto a Harry e Meghan dicendo: 'Andremo avanti, siamo ancora qui’”.

Come spiega ancora Larcombe, William e Kate “andranno avanti comunque, i sorrisi in pubblico ne sono la dimostrazione”. Insomma William e Kate lavorano per smentire ciò che Harry e Meghan hanno rivelato a Oprah… Non sembrano affatto intrappolati, ma destinati a ciò che fanno.

Harri, nella famosa intervista alla Winfrey, aveva anche confessato di essere stato costretto ad utilizzare parte dei soldi lasciatigli in eredità dalla madre, circa 7 milioni di sterline, per garantire la propria sicurezza e quella della sua famiglia. Eppure le cose non sono andate esattamente così: da Clarence House, residenza di Carlo e Camilla, sono stati pubblicati i conti annuali dei duchi di Cornovaglia e ciò che emerge è la grande menzogna di Harry. Stando a quanto fatto notare dal portavoce del Principe di Galles, infatti, Harry e Meghan avrebbero continuato a ricevere una ingente somma da parte di Carlo fino all’estate 2020.

