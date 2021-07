Temptation Island, selfie nudi a letto: Stefano umilia Manuela, roba da matti con la tentatrice

Francesco Fredella 31 luglio 2021 a

Amore e passione. Ma anche vendetta tra ex nel modo più spietato. Andiamo per gradi. Senza troppi ripensamenti sul passato, dopo Temptation Island - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - tra Manuela e il single Luciano succede di tutto. I due sembrano travolti da un’insolita passione e un destino sempre più roseo li accomuna. Ma sui social le polemiche non mancano: molti pensano che Luciano stia approfittando della popolarità regalata dal programma per cavalcare l’onda.

Invece, sui social Luciano e Manuela confermano l'amore con una foto labbra contro labbra. "Non eri nei miei piani”, commentano sui social. E poi scatti bollenti, che fanno salire la temperatura. Tra loro sembra amore allo stato puro che scoppia a "Temptation Island". Luciano, durante il programma, non perde tempo e la corteggia in modo spudorato. Lei dice no inizialmente e poi cambia idea. Manuela volta pagina con Luciano ed il resto è sotto gli occhi di tutto.

Ma chi di spada ferisce, di spada perisce: anche Stefano (l’ex di Manuela) proprio nel villaggio delle tentazioni trova l’amore. Quasi una vendetta inaspettata. Lui e la tentatrice Federica si scattano un selfie nudi a letto con il commento: "Il buongiorno più bello". Ed è subito boom di commenti. Secondo Stefano Manuela starebbe solo fingendo di essere innamorata. "Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato", scrive su Instagram. "Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità". Queste frasi non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

