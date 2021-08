Meghan Markle, la festa di compleanno per i 40 anni? Ultimo sfregio alla Regina Elisabetta: chi spunta tra gli invitati

02 agosto 2021 a

Un giorno importante per Meghan Markle. La duchessa di Sussex compirà 40 anni il prossimo 4 agosto. E sarebbero già in corso i preparativi della sua festa. Quello che sta per concludersi è stato un grande anno per l'ex attrice americana, che è diventata mamma per la seconda volta, ha pubblicato un libro e ha firmato contratti milionari con diverse aziende. Senza dimenticare l'intervista scandalo con Oprah Winfrey rilasciata insieme al marito Harry.

Nell'intervista con la Winfrey, i duchi hanno lanciato delle pesanti accuse contro l'intera famiglia reale. Difficile dimenticare l'ombra di razzismo che sono riusciti a gettare sopra Buckingham Palace. Adesso sarebbe in arrivo un ulteriore smacco ai parenti di Harry. Pare, infatti, che Oprah sia una degli invitati al sontuoso banchetto organizzato da Meghan per il compleanno. La giornalista le avrebbe addirittura consigliato di rivolgersi al suo personale organizzatore di eventi, Colin Cowie, così da realizzare una festa indimenticabile.

A quanto pare, infatti, a casa Markle i compleanni vanno presi sul serio. Per la madre Doria, sono “il nostro capodanno personale. La possibilità di prendere decisioni solo per noi stessi”. Resta da capire se, proprio in occasione dei suoi 40 anni, la duchessa deciderà di riconciliarsi con la famiglia di Harry o di chiudere definitivamente. La sua intenzione, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe infatti quella di puntare alla Casa Bianca in futuro.

