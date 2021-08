Grande Fratello, terrore per un'ex concorrente: "Derubata", in casa la peggiore delle sorprese

02 agosto 2021 a

a

a

Una nota ex gieffina è stata derubata: si tratta di Roberta Beta, concorrente della prima edizione del reality di Canale 5, allora condotto da Daria Bignardi. Chi segue il programma dal 2000 se la ricorderà sicuramente. La Beta adesso fa la speaker radiofonica ed è molto attiva anche sui social. Proprio sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere stata svaligiata. Il furto, tra l'altro, è avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno.

Video su questo argomento Cristiano Malgioglio, prego? "Ho scoperto la sessualità del mio cane", eccola... Francesco Fredella

L'ex gieffina ha pubblicato una foto della sua casa messa sottosopra dai ladri. Poi ha scritto: "Tanti auguri a me e grazie del regalo". Una didascalia ironica per provare a sdrammatizzare. Poi ha aggiunto che fortunatamente per lei e sfortunatamente per i malviventi, non c’era nulla “da rubare” in casa sua. La speaker ha spiegato anche che suo figlio avrebbe dovuto essere nell’abitazione quando è avvenuto il furto, ma poi per fortuna ha deciso di andare al mare. “Lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene”, ha concluso Roberta.

Non è accaduto niente di grave, insomma: non è stato portato via nulla di prezioso e nessuno si è fatto male. Per chi invece si chiede che fine abbia fatto la Beta dopo il Grande Fratello, l'ex concorrente ha condotto vari programmi radiofonici e durante il Festival di Sanremo, insieme ad Ambra Angiolini e il Trio Medusa, è stata alla conduzione del programma radiofonico Radio Due Ambra & gli Ambranati. E non solo: ha fatto anche l'inviata ne La vita in diretta su Rai 1, restando nel cast fino al 2007. Dal 2016 Roberta conduce Fattore Beta su Radio Incontro Donna.

Elisabetta Gregoraci beccata così con Flavio Briatore, la foto parla da sola: ritorno di fiamma? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.