Selvaggia Lucarelli, lo schiaffo della madre di Fabrizio Corona: "Assolutamente no", guerra in tribunale

03 agosto 2021 a

a

a

Fabrizio Corona torna davanti ai giudici: è accusato di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli per una dichiarazione fatta a Non è l'Arena, ospite di Massimo Giletti su La7. "Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato, sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”, aveva detto l'ex re dei paparazzi. E non solo. In quell'occasione disse pure che la giornalista avrebbe provato a baciarlo a tradimento. Aggiungendo, poi, che se l’avesse fatto lui sarebbe stata considerata una violenza sessuale.

"In piena notte...". Fabrizio Corona fa una scoperta sulla nemica Lucarelli: qua si va oltre la guerra in tribunale

La Lucarelli, dal canto suo, ha sempre smentito che il bacio fosse rubato. Durante la prima udienza del processo, inoltre, Fabrizio si è arrabbiato quando la difesa di Selvaggia ha iniziato a sostenere che lui avesse rilasciato retroscena fuori dal processo. Il giudice è stato costretto a sospendere tutto e alla fine Corona ha chiesto scusa. Nel frattempo non si dà pace la signora Gabriella, mamma di Fabrizio, che intervistata da Visto Tv ha detto che il figlio è perseguitato.

"Con tutti i problemi, si fanno questi processi del c***". La Lucarelli lo porta in tribunale e Corona sbotta

Il processo, comunque, riprenderà a novembre. Gabriella, però, si augura che l’ex fotografo non venga di nuovo condannato. Al momento infatti sta già scontando una pena ai domiciliari ed è seguito da uno psicologo e da uno psichiatra. Alla domanda su una possibile riconciliazione con la giornalista, invece, la signora è stata molto netta: "Da parte mia no assolutamente, per quanto riguarda mio figlio è una decisione che spetta solo a lui".

"Presi per il c***, aprite gli occhi". La raccolta fondi per Malika? Cosa sa Fabrizio Corona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.