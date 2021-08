Anna Tatangelo, bomba di Signorini: pochi mesi dopo l'addio, Gigi D'Alessio... lei che dice?

Francesco Fredella 03 agosto 2021 a

Un vero scoop di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo padre. Il numero in edicola questa settimana sgancia una vera bomba. Ed è lo scoop dell’estate: il cantante napoletano ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane) e - secondo Signorini - diventerà padre in autunno. I fotografi di Chi “pizzicano” Gigi in uno dei momenti della sua nuova vita dopo l’addio ad Anna Tatangelo.

Gigi diventerà padre per la quinta volta. I primi tre sono nati dalla prima moglie, uno dalla Tatangelo ed il quinto da questa nuova relazione. Anche la Tatangelo ha voltato pagina con un nuovo amore: recentemente è stata sorpresa con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori.

Per ora Signorini riesce ad animare l’estate con un vero colpaccio: uno scoop senza precedenti. E la notizia, adesso, corre su tutti i siti. Solo alcuni mesi fa si era parlato di crisi tra Gigi e Anna. La notizia, poi, è stata ufficializzata. Ora la notizia di una gravidanza: Gigi D’Alessio, che è stato confermato a The voice senior su Rai1, è al settimo cielo.

