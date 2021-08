Elisa Isoardi, mare mosso e incidente in barca: "Stava arrivando al largo...", il tuffo da paura tra le onde

04 agosto 2021 a

Incidente in barca per Elisa Isoardi in Sardegna. La conduttrice ed ex naufraga dell'Isola dei famosi ha dato prova del suo coraggio buttandosi subito in acqua per risolvere il problema. La Isoardi ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con un'amica. Il tutto documentato sui social con foto e video. Ma proprio nell'ultimo pomeriggio di relax al largo di Golfo Aranci, le due hanno dovuto fare i conti con un imprevisto.

Quando è avvenuto "l'incidente" il mare era mosso e l'imbarcazione ha perso un parabordo, quell'attrezzo che serve a proteggere la nave da eventuali urti o sfregamenti. E proprio la Isoardi ha deciso di tuffarsi in acqua per recuperare il galleggiante. L'amica nel frattempo ha ripreso e documentato l'operazione dal ponte della barca: "Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci".

La conduttrice televisiva - che già durante il reality di Canale 5 aveva dato prova del suo coraggio - si è tuffata senza alcuna esitazione tra le onde per recuperare il parabordo. Il filmato "dell'impresa" è stato condiviso su Instagram, dove ha subito ottenuto un boom di like. Intanto, sul fronte professionale - secondo NuovoTV - il gruppo Discovery sarebbe pronto a ingaggiarla per farla approdare a Real Time, ma si attendono ancora conferme.

