Kate Middleton e William preoccupati per il figlio George: "Nervosi, vorrebbero trasferirlo", il dramma dentro le mura

Kate Middleton e il principe William "sono nervosi". Il motivo? L'educazione del primogenito George. Stando a quanto rivelato da una fonte di Buckingham Palace a Us Weekly, i duchi di Cambridge "sono nervosi per ciò che riserva il futuro a George". Colpa delle critiche sull'educazione infantile fatte in pubblica piazza dal fratello di William, Harry.

Lo scorso maggio il marito di Meghan Markle, in un’intervista con Dax Shephard sul suo podcast Armchair Expert, il Duca del Sussex aveva parlato del "dolore e della sofferenza genetici" all’interno della famiglia reale e del suo desiderio di "rompere quel ciclo". Tutte dichiarazioni che non aiutano Kate e William alle prese con un futuro re. "William e Kate volevano che il figlio ricevesse una normale educazione familiare", si legge ancora nelle indiscrezioni per poi sottolineare che quando George ha compiuto 7 anni i duchi hanno pensato che fosse giunto il momento di affrontare, con le parole più semplici possibili, il tema.

Per preparare al meglio il primogenito la coppia potrebbe pensare di mandarlo in un collegio e non più alla Thomas’s School di Battersea di Londra con la sorella minore, la principessa Charlotte. Tra le preoccupazioni dei reali anche che George diventi bersaglio di critiche e insulti, come è stato dopo la finale degli Europei 2020.

