Gerry Scotti compie 65 anni: "Sarò un po' sordo?". Mai visto così, come e dove lo hanno beccato

“65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate”. Così Gerry Scotti nel giorno del suo compleanno seduto in giardino con aria rilassata con gli occhiali da sole e il cappello in testa. Immediata la replica dell’amico Rudy Zerbi: “Ascoltando i talenti della tua scuderia è venuto il dubbio anche a me…”. Carlo Conti invece gli dedica un post: “Grande Gerry, fratello di virus”.

Conti posta una foto in cui i due conduttori si abbracciano e nella dedica fa riferimento all’amicizia di lunga data rafforzata nel periodo pandemico dal fatto che entrambi si sono ammalati di Covid e insieme hanno lottato e vinto contro il virus. Anche Rudy Zerbi pubblica un post per il conduttore di “Caduta Libera” e “The winner is” in cui scrive: “Caro Gerry, anche se da sempre sono la tua seconda scelta, ti faccio tanti auguri di buon compleanno!”. Scotti replica: “Grazie amico mio. Ricordati che in agosto le piante le annaffi tu…”. Poi c’è la dedica social di “Striscia la notizia”: “Buon compleanno zio Gerry. Quando sei in versione cantante e ballerino ci fai impazzire”.

Gerry Scotti a pochi passi dalla laurea in Giurisprudenza lascia l’università per intraprendere la carriera radiofonica e televisiva: nel suo curriculum vanta oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Fa coppia con Gabriella Perino e ha un figlio Edoardo che l’anno scorso lo ha reso nonno con la nascita di Virginia. A febbraio il conduttore ha postato una foto sui social mentre spingeva la carrozzina: “E’ da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…” ha scritto orgoglioso.

