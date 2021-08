Chiara Ferragni, la mossa bollente con Fedez: lì sotto... il dettaglio che scatena il delirio

08 agosto 2021 a

“Qua scatta la tripletta”, “partiti in quattro, tornate in cinque” e tanti altri messaggi ironici di questo tipo si leggono sotto uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer nonché imprenditrice digitale più famosa d’Italia si sta godendo un po’ di relax in Sardegna insieme al marito Fedez e ai due figli, Leone e la neonata Vittoria.

Da Porto Cervo ovviamente non mancano gli aggiornamenti sulla vita familiare e soprattutto gli scatti delle vacanza ritenuti più belli. In particolare uno ha fatto scatenare i fan dei Ferragnez: si tratta di quello in cui Chiara è avvinghiata in acqua al marito. Una foto “bollente”, come si suol dire, dal quale traspare ancora tutta la passione e la complicità che c’è in questa coppia. Il post sta per raggiungere addirittura un milione di mi piace.

Cifre choc, così come centinaia e centinaia sono i commenti lasciati dai fan, e non solo. In molti hanno ironizzato sul fatto che la Ferragni e Fedez appaiono così “bollenti” in quello scatto da far pensare a una “tripletta”, come l’ha definita più di qualcuno. Chissà se la coppia risponderà, ma è difficile immaginare che un terzo figlio sia già in programma.

