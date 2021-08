Barbara D'Urso, gli estremi rimedi della madre: "Chiamava la cameriera, sculacciate col cucchiaio di legno"

09 agosto 2021 a

Barbara d’Urso si è raccontata in una lunga intervista del Corriere della Sera, dove ha ripercorso diverse tappe non facili della sua vita, che l’hanno portata a essere la conduttrice televisiva di successo che è oggi. Anche se, dopo anni sfavillanti e sulla cresta dell’onda, la d’Urso è stata un attimo ridimensionata in vista della prossima stagione di Mediaset. Colpa del Covid e delle esigenze televisive che cambiano, anche se “Carmelita” è sicura arriverà altro per lui.

Intanto, però, da settembre ripartirà soltanto con Pomeriggio 5, dicendo addio sia a Domenica Live che a Live-Non è la d’Urso: “Per porco - ha dichiarato al Corsersa - ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri”.

Tralasciando gli impegni di lavoro attuali e futuri, la d’Urso si è anche lasciata andare a dichiarazioni più intime e personali, come quelle sulla madre, che è venuta a mancare quando lei aveva soltanto undici anni. Il tempo trascorso con la madre è stato però contrassegnato da grande rigore: “Com’era fatto? Di regole. Lei, pure malata, a letto, se la combinavo grossa mi faceva tirar su per le braccia dalla cameriera e mi sculacciava col cucchiaio di legno. Mi è servito: ho sempre saputo che dovevo rigare diritto”.

