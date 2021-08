Caterina Balivo, "voi che cosa pensate quando...": la foto che scatena il sospetto, occhio alle forme

10 agosto 2021 a

Tempo di vacanze e dunque, per vip e personaggi famosi, tempo di foto e scatti dati in pasto ai seguaci di Instagram. Non fa eccezione la bellissima Caterina Balivo, conduttrice Rai, che si sta godendo le sue ferie ora in Sardegna, dove è appena arrivata insieme al marito, Guido Maria Brera.

"Adesso il vaccino si sente". Caterina Balivo ko dopo la dose contro il Covid: il racconto sugli "effetti collaterali"

E sulla Balivo si posano i riflettori di Dagospia, che dà conto di un curioso gossip. Il punto è che l'ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da Me, spesso e volentieri condivide degli autoscatti su Instagram, anche nelle stories, in cui rivolgendosi ai suoi fan chiede: "Che cosa pensate quando fate i selfie?".

E Dagospia, maliziosetto, fa notare quanto segue: "Molti i commenti dei follower, che insinuano il dubbio sulla naturalezza del suo seno. La Balivo ha negato ogni ritocchino dicendo che se così fosse non avrebbe nessun problema a dirlo". Insomma, nessun ritocchino. Eppure, molti dei suoi seguaci, sembrano avere delle idee un poco differenti. E, forse, anche Dagospia...

