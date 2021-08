Andrea Iannone incontra Giulia De Lellis con il suo nuovo uomo? Finisce malissimo: nel locale davanti a tutti...

12 agosto 2021 a

Un incontro glaciale lo definisce chi ha beccato Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due ex si sarebbero incontrati casualmente in un locale della Costa Smeralda, dove il motociclista stava festeggiando il suo compleanno. L'influencer, invece, era in compagnia del suo attuale fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Tra i due, stando a quanto riportato da Chi, non ci sarebbe stato nemmeno un banale "ciao".

Un racconto che stride con quanto dichiarato in passato dalla De Lellis. L'influencer infatti in occasione di un'intervista non aveva nascosto di essere rimasta in ottimi rapporti con l'ex compagno. Cosa è successo allora verrebbe da chiedersi. Di sicuro qualcosa è cambiato. In generale, la De Lellis aveva voluto precisare che con tutti i suoi ex ha un legame di rispetto. Pare che abbia parlato con loro durante i periodi festivi.

Non sono mancate - per sua stessa ammissione - chiacchierate per aggiornarsi sui loro progetti e vite: "Non ci vedo niente di male", aveva puntualizzato. Eppure stando agli ultimi retroscena pare che tra Giulia e Andrea Iannone non sono tutte rose e fiori. O forse l'influencer voleva solo evitare di mettere in imbarazzo il nuovo fidanzato, con cui le cose sembrano andare molto bene.

