Elisabetta Canalis, sdraiata in cucina così: la foto estrema, il meglio lo dovete vedere...

13 agosto 2021 a

a

a

"Kitchen, but make it fashion". Questo il laconico commento scritto da Elisabetta Canalis in calce alla sua ultima foto postata su Instagram. Foto pazzesca. Incendiaria. Già, in cucina. Ma una cucina "fashion". E a renderla tale è ovviamente la meravigliosa showgirl, che si fa immortalare nella più conturbante delle pose direttamente dalla sua casa di Los Angeles, California.

Solo gli slip. La follia di Elisabetta Canalis, svestita sul tetto che scotta: topless e... foto estrema | Guarda

Eccola sdraiata sul marmo della cucina, avvolta in un body nero che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Una posizione assai peculiare, quella della Canalis. Sdraiata sì, ma con schiena inarcata. E soprattutto con stivali neri al ginocchio e tacco a spillo ben piantato sul marmo, in primo piano le gambe nude di Elisabetta, lo sguardo dritto in camera. Che dire, semplicemente inarrivabile..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.