Alessia Marcuzzi in bikini sgambatissimo, fan in visibilio: occhio al dettaglio privatissimo su questa foto

Alessia Marcuzzi regina dei social. A 48 anni la conduttrice, che ha da poco lasciato Mediaset, manda in visibilio i suoi fan con scatti mozzafiato in bikini e non. Il segreto? Lo ha spiegato lei stessa su Instagram, sotto al suo ultimo ‘post in costume, un due pezzi bianco da capogiro: per lo scatto perfetto c’è bisogno di tempo. E pure di idee. Essenziali le "luci giuste" naturali. A volte - ammette - scatta "400 foto per poi sceglierne 3", quelle perfette. E si vede.

Pochi giorni fa la Marcuzzi è stata immortalata a Formentera assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e in compagnia della figlia Mia avuta da Francesco Facchinetti e del loro cane. Anche qui la conduttrice è stata pizzicata in spiaggia, sfoggiando un due pezzi verde. Tanti i momenti dolci ripresi tra lei e il marito, smentendo così la crisi di cui si era vociferato.

Negli scatti si vede la Marcuzzi abbracciare Calabresi Marconi e i due sempre sorridenti. Questa volta, nonostante le immagini perfetto del suo fisico scolpito, la Marcuzzi non ha potuto scegliere le foto con cura. A beccarli e fotografarli è stato infatti il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nonostante tutto la conduttrice è sempre al top.

