Fabrizio Corona, pizzicato con lei: "Ritorno di fiamma?". La foto che toglie ogni dubbio

14 agosto 2021 a

a

a

«Che dire... che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l'amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti». Le parole sono di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che si è così riconciliato con Nina Moric, sua ex moglie. I due, dopo essersi riversati fiumi di odio, sembrano voler finalmente voltare pagina e archiviare i vecchi dolori.

Alto tradimento della Galgani? "A quale reality parteciperà", clamoroso a Mediaset

Ad unirli è il figlio Carlos. E chissà che non sia stato proprio lui a far ragionare mamma e papà. Nel frattempo, sui social, Corona ha postato foto che trasudano serenità. E c'è chi scommette in un ritorno di fiamma tra lui e l'ex moglie. A giugno il settimanale Chi aveva pubblicato scatti della coppia di ex insieme felici e abbracciati, ma poi la Moric era partita all'attacco.

"Ma è tuo figlio?". Ecco la foto del nuovo fidanzato di Rita Rusic (a 61 anni): si scatena il delirio | Guarda

"Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua". Ora però sembra acqua passata. La coppia è tornata a parlarsi e anche a frequentarsi. Poco prima Corona aveva postato immagini della famiglia al completo, e ora arriva il suo post d'amore e lo screenshot di una videochiamata a tre.

Sdraiata in cucina, così: la foto estrema di Elisabetta Canalis, il meglio lo dovete vedere... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.