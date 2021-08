Cristina D'Avena, la foto in bikini da bollino rosso. Com'è a 57 anni, pazzesca

15 agosto 2021 a

Cristina D'Avena fa gli auguri mostrando ai fan sul suo profilo Instagram una foto in bikini pazzesca. "Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po' di sole. Vi penso", scrive nella didascalia.

La cantante sta trascorrendo le sue vacanze a Monte Carlo e dalla spiaggia ha dedicato un pensiero ai suoi fan mostrandosi in bikini viola e facendo gli auguri a tutti. Cristina, che ha ormai 57 anni, è in una forma strepitosa. Questo bikini viola mostra le sue forme morbide e un fisico da far invidia alle più giovani.

Inutile dire che questa foto ha scatenato i suoi followers che l'hanno inondata di cuoricini e di complimenti. "Tutta da puffare", scrive qualcuno. "Una dea della bellezza, un sogno di tutti", aggiunge in un commento un altro. Del resto Cristina D'Avena per le generazioni nate negli anni settanta e ottanta resta un mito.

