Britney Spears senza veli: "Nuda come quando sono nata". Le foto dello scandalo

Britney Spears ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra in slip bianchi e stivali rossi. A seno nudo. "Volevo vedermi in un modo più leggero... nuda... nel modo in cui sono nata - ha scritto in un lungo post sui social -. Io sono una donna... una donna bella e sensibile che ha bisogno di guardarsi nella sua forma più pura!".

Britney ha anche ironizzato sulle sue forme morbide: "No ragazzi... non mi sono operata alle tette in solo una settimana e nemmeno sono incinta... ho queste tette perché mi sono abbuffata di cibo". Dopodiché la cantante ha spiegare il motivo dietro tutte queste foto di nudo pubblicate nell'ultimo mese. Immagini che finora erano state pubblicate senza commenti, al punto che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che non fosse Britney a postarle.

"Voglio che capiate qual è la mia idea sul mostrare il corpo. Secondo c'è un po' di confusione nel capire quando una donna vuole essere sexy e quando invece vuole solo togliersi uno strato di dosso. Non sto parlando di strip club o esibizioni. In maniera molto più pratica pensate di trovarvi nella vostra macchina in piena estate indossando una stupida maglietta a maniche lunghe. La reazione immediata di qualunque donna dopo essersi tolta quella maglietta sarebbe quella di sentirsi dannatamente meglio. E inoltre pensereste di essere anche più belle", ha concluso.

