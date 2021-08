Simona Ventura, costume intero e poi bikini: lo spogliarello da capogiro in spiaggia

18 agosto 2021 a

Il segreto di Simona Ventura in spiaggia? Semplice: essere bellissima. Ma la conduttrice 56enne può permettersi di scherzarci su e fare (auto) ironia dall'alto del suo fisico pazzesco. SuperSimo, su Instagram, pubblica un divertente video in cui si presenta con uno sgargiante costume intero blu elettrico.

Quindi corre verso l'obiettivo del telefonino (e già questo basterebbe per ricordare le prodezze di Pamela Anderson, indimenticabile bagnina di Baywatch negli anni 90), lo copre con una mano e - puf -, come per magia i fan e i follower la ritrovano sdraiata sul lettino, con un bikini molto sensuale.





"Ecco il mio metodo antipaparassi 2021 - spiega nella didascalia -. Quando si va in acqua costume intero… Sotto l’ombrellone in posizione supina: bikini. Limitiamo i danni!". Simona ci perdonerà, ma qui più che limitare i danni si tratta di limitare le palpitazioni (degli utenti). In forma perfetta, tonica e soprattutto frizzante, come sempre, la Ventura si sta preparando al grande rientro in tv, in coppia con Paola Perego.

E non a caso la signora di Quelli che il calcio e Isola dei famosi - tra le tante trasmissioni condotte negli ultimi 30 anni - ha pubblicato sempre su Instagram proprio una foto con la collega e amica, avvertendo i telespettatori: "Attente a noi". Da prendere in parola.

