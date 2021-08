Aurora Ramazzotti, la foto al lato B in bikini inesistente. Fabrizio Corona: "Ma non era lei?"

18 agosto 2021 a

La foto di Aurora Ramazzotti in bikini, con Lato B esibito in primo piano, scatena Fabrizio Corona. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sempre molto attiva sui social con post ora divertiti ora più impegnati, ha pubblicato sulle sue Instagram Stories una foto in costume molto ridotto, di spalle con sullo sfondo un suggestivo tramonto sul mare. Ma l'attenzione dei follower, più che sul paesaggio, è per forza di cose stata catturata da un altro tipo di panorama, altrettanto conturbante. Anche perché la stessa Aurora ha pensato bene di sottolinearlo con qualche parola più che esplicita: "Sassi, tramonti, c***i".

L'intento, ovviamente, è tra l'ironico e il malandrino. Ma Fabrizio Corona, fustigatore non tanto dei costumi quanto delle italiche ipocrisie dei vip, non la manda giù e sempre su Instagram condivide la foto della figli di Michelle a Santorini con una battuta maliziosa: "Ma non aveva denunciato il catcalling?". Il riferimento dell'ex di Belen Rodriguez e Nina Moric è a un celebre e discusso post in cui la Ramazzotti invitava le donne a ribellarsi al "catcalling", l'abitudine di certi maschi a fare apprezzamenti volgari e ad alta voce, pubblicamente, quando passa una ragazza.

Il tema ha diviso gli utenti, tanto che anche Diana Del Bufalo, attrice comica rivelatasi ad Amici di Maria De Filippi e anche lei molto seguita in Rete, ha sorprendentemente detto di apprezzare l'attenzione dei maschi, anche quando è un po' sopra le righe.

