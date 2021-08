Barbara D'Urso, fate molta attenzione al dettaglio (clamoroso) di questa foto: il gossip si scatena

Francesco Fredella 18 agosto 2021 a

Spunta la fede al dito. Ma delle nozze non c’è traccia, Barbara D’Urso svela l’arcano su Twitter. Nei giorni scorsi i followers di Carmelita nazionale, che il 6 settembre torna alla conduzione di Pomeriggio 5, notano una fede al dito. Nessun matrimonio segreto, per carità. Si tratta di un anello della sua amata madre, scomparsa a 40 anni. E’ proprio la D’Urso a spiegarlo sui social. “È quella di mia madre”, scrive su Twitter (dove è seguitissima da tanti fan). Sua madre, come spesso ha raccontato, è morta nel lontano 23 agosto 1968, la d’Urso aveva 11 anni.

Vera, questo il suo nome, aveva 40 anni e fu colpita da una forma di cancro che si chiama “linfoma di Hodgkin”. A Pomeriggio 5, diversi mesi fa, la D’Urso ne parlò raccontando che sua madre era molto giovane e che, all’epoca, quella forma di tumore era ancora poco conosciuto.

Per la regina di Cologno Monzese un po’ di meritato relax. Il ritorno in tv, con una nuova versione di Pomeriggio 5, è in programma per il 6 settembre, La D’Urso abbandonerà il gossip e si occuperà di cronaca e attualità. Il suo caffeuccio pomeridiano, che da anni accompagna gli italiani, torna nei palinsesti di Mediaset. Tenetevi pronti. Intanto per la D’Urso sono gli ultimi scampoli di vacanza, che a giudicare dai social ha trascorso in Italia. Per lei il conto alla rovescia è iniziato.

