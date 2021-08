Rita Rusic, bikini sconvolgente a 61 anni. "Venere che esce dalle acque". Il fidanzato? Un "bambino"

19 agosto 2021 a

Momento di grande relax ma anche tanto divertimento per Rita Rusic, che ha ritrovato l'amore con il suo nuovo compagno. Non si sa nulla di lui, né nome né età. Anche se il ragazzo sembra giovanissimo. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicato un video sui social nel quale si mostra in barca con il fidanzato. Momenti magici che ha voluto condividere con i suoi follower, alcuni dei quali però, vedendo il giovane bello e aitante, provocatoriamente le hanno chiesto: "Chi è, tuo figlio?".

La Rusic, in ogni caso, non raccoglie nessuna provocazione. Nel video social i due si tengono per mano mentre si tuffano al rallentatore sorridendo. Lei bellissima e sexy in bikini, lui in slip con muscoli in vista sotto il sole. Le immagini postate dall'attrice mettono in luce tanta felicità. Il suo sorriso lo dimostra più di qualsiasi altra dichiarazione romantica.

Ai fan che la stuzzicano in modo maligno chiedendole se quello sia suo figlio, la Rusic risponde comunque con garbo: "Non credo". Senza raccogliere la provocazione. Del resto, che l'età sia solo un numero lei lo ha dimostrato più volte. Basta guardare il suo fisico tonico e mozzafiato a 61 anni. E il fatto che lui sia molto più giovane di lei è un aspetto che sembra non disturbarla affatto.

