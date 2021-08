Elettra Lamborghini, curve scolpite: "Come faccio a essere così", occhio al dettaglio lì sotto

21 agosto 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini è in una condizione fisica strepitosa. La nota ereditiera ci ha preso gusto a condividere con i suoi fan di tutto il mondo alcuni scatti in cui appare in versione super sexy mentre è in vacanza a Monte Carlo. L’estate della Lamborghini è certamente stata notevole: prima è stata a Mykonos con il marito, poi ha trascorso dei giorni in Belgio dai suoceri e ora si trova a Monte Carlo.

Elettra Lamborghini, il costume è troppo piccolo e non contiene nulla: un Lato B "pompatissimo" | Foto

Dove nei giorni scorsi ha condiviso alcuni scatti e video in barca con gli amici: tra tuffi in mare e risate, non mancano le pose sexy e le smorfie buffe che da sempre contraddistinguono la nota ereditiera, che tra l’altro ultimamente ha riscosso pure un certo successo in campo musicale, con la sua “Pistolero” che è diventata una delle hit più ascoltate di questa estate.

Elettra Lamborghini a Battiti live vestita così. Scandalo in diretta tv, la soffiata: "Cosa dicono di lei i miei amici di sinistra" | Guarda

Se nei giorni scorsi aveva fatto girar la testa ai suoi fan con una foto in costume intero bianco che fasciava le forme e svelava il suo fondoschiena, adesso Elettra ha scelto un due pezzi che mette in risalto tutta la sua straordinaria fisicità: “Mi hanno buttato nella Fanta perché ne sono uscita fantasticah”, è la battuta ironica con cui ha scelto di accompagnare lo scatto da capogiro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.