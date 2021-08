Uomini e donne, Beatrice Valli: "Cosa dicono i risultati degli esami". Nell'incubo del Coronavirus

23 agosto 2021 a

Per Beatrice Valli l'incubo coronavirus sembra non finire mai. La influencer che con il marito Marco Fantini e i loro figli da due settimane si trova in vacanza a Forte dei Marmi, ha scoperto di essere contagiata e come lei tutta la sua famiglia. La variante Delta del Covid ha colpito anche loro che, a oggi, sono ancora positivi. A renderlo noto è stata la stessa influencer, nel corso della mattinata di lunedì 23 agosto.

La Valli ha infatti comunicato a tutti i suoi flowers, attraverso una serie di Stories pubblicate su Instagram, che, dai risultati degli ultimi tamponi molecolari, è emerso che “tutta la famiglia continua a essere positiva”, a eccezione della piccola Bianca, l’unica che si è negativizzata in tempi brevi.

“Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica”, ha spiegato Beatrice Valli. Quindi ha aggiunto: “Dicono che si è vicini alla negativizzazione, anche se non è sempre così. Si può andare avanti un’altra settimana o dieci giorni. Noi comunque siamo ancora chiusi in casa. L’unica negativa del tutto è Bianca”. Al momento tutta la famiglia si trova a Forte dei Marmi, ma la vacanza si è trasformata in incubo-quarantena. Niente mare e spiaggia, tutti chiusi dentro.

