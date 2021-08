Antonella Elia, bikini e costume sgambatissimo a 57 anni: Lato B monumentale

28 agosto 2021 a

Uno sgambatissimo costume intero, e il Lato B è servito (sugli scogli). Antonella Elia versione sirenetta su Instagram è la copertina di quella che giustamente Tgcom24 definisce l'estate delle bellissime 50enni alla riscossa. Vip, sorridenti, amatissime e seguitissime sui social. L'ex valletta di Mike Bongiorno, quindi concorrente e opinionista al peperoncino al Grande Fratello Vip è lontana dalla tv per qualche velenoso battibecco di troppo con Samantha De Grenet (sua coetanea e altra grande protagonista sui social) ma piccolo schermo, telecamere e soprattutto polemiche sembrano non mancarle granché.

Dalla Sardegna alla Calabria, la sua mente e il suo corpo sembrano completamente assorbite da sabbia e acqua salata. "Si vede che il mare mi rigenera?", chiede ai fan e followers mentre danza in un ridottissimo bikini sui granelli dorati di Piscinas. E per lei arrivano solo applausi e complimenti. Una splendida 57enne, si potrebbe dire parafrasando Nanni Moretti.

Ma non è la sola. Brillano le stelle (e le curve) di Federica Panicucci, Matilde Brandi, Ornella Muti, Ana Laura Ribas. E che dire di Sabrina Salerno, in rampa di lancio per Ballando con le stelle, al via tra poche settimane su Ra1, ed eletta all'unamimità "Miss Maglietta bagnata" dell'estate italiana 2021 grazie a un incendiario (anche se umidiccio) scatto con maglietta bianca decisamente inzuppata e, dunque, trasparente?

Ma la vera sorpresa di questi mesi è forse Cristina D'Avena, diventata da ragazzina negli anni 80 idolo dei bimbi per aver cantato le sigle dei cartoni animati più famosi. Oggi quei bimbi sono cresciuti ma continuano ad adorarla anche per i simpatici e auto-ironici scatti in costume da bagno. E questa volta si cambia spartito: altro che Kiss me Licia. Kiss me Cristina!

