Claudia Andreatti, il dramma privato dell'ex Miss Italia: "Non riuscivo a restare incinta, così sono andata dal medico"

Il dramma segreto di Claudia Andreatti, svelato in una toccante intervista rilasciata al settimanale Diva e donna. L'ex vincitrice di Miss Italia lo scorso primo marzo è diventata mamma, dando alla luce il piccolo Alessandro avuto con il compagno, l’immobiliarista Andrea Tognola. Un momento di gioia straordinario, accentuata dalle difficoltà e dal dolore vissuti fino a pochi mesi prima.





La Andreatti, infatti, non riusciva a restare incinta. A 34 anni, dopo vari tentativi, la modella si è sottoposta a un check up generale per verificare se ci fosse qualche impedimento a livello clinico. Quindi la doccia gelata: Claudia scopre di avere un polipo benigno all’utero, una sorta di "contraccettivo naturale". A quel punto è stato necessario sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuoverlo, a febbraio 2020, e a maggio è rimasta incinta. La gravidanza però è trascorsa con l'incubo del Coronavirus, anche se fortunatamente nessuno in famiglia ha dovuto fare i conti con l'infezione. E ora, assicura, "il cantiere è stato già riaperto". Lei e il compagno vogliono fare il bis, anche a costo di mettere in secondo piano la carriera.

L'ex più bella d'Italia è lontana dalla tv dal 2019, quando era inviata di Mezzogiorno in famiglia. Prima, appunto, viene la famiglia. "L’indipendenza per una donna è importante, ma ora non sarei più disposta a sacrificare tutto come facevo prima. Se penso a un lavoro non è detto che debba essere in tv. Mi piacerebbe aprire qui a Lugano una piccola erboristeria o un’attività in ambito enogastronomico".

