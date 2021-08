Aurora Ramazzotti, "anale, ingoio e Rocco Siffredi". Senza censura, spazza via ogni tabù

29 agosto 2021 a

a

a

Una scatenata Aurora Ramazzotti apre il suo cuore a followers maschi e femmine che le chiedono consiglio sulle più svariate attività sessuali. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pur essendo ancora molto giovane, si presta al gioco su Instagram con maliziosa (e divertente) ironia, dando via a delle Stories decisamente piccanti. Senza tabù, senza censure.

Aurora Ramazzotti? Il lato B lo muove... così: micro-bikini viola, le foto da urlo in riva al mare | Guarda

Le chiedono veramente di tutto. Si comincia forte: "Anale sì o no?". Risposta senza imbarazzi, e già un piccolo cult: "Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c'è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico". A questo punto la strada è aperta, spianata. E si corre veloci verso il mito: "Ingoio sì o no?". Aurora si traveste da dottoressa: "Sei stato a Ibiza, quanto alcol hai bevuto? Hai mangiato aglio o cipolla? Ieri, ah, benissimo. No ingoio".

"C***i". Aurora Ramazzotti in (micro) bikini, Lato B in primissimo piano. E Corona si scatena: "Ma non era lei?" | Guarda



Una ragazza si lamenta di essere in astinenza sessuale da troppo tempo e la Ramazzotti, con fare ascetico, chiude gli occhi e la butta lì: "Neanche un pisello? Prova con Rocco (Rocco Siffredi, ovviamente, ndr), protettore di tutto edi tutti". Se la malcapitata non riuscisse a entrare in contatto con l'attore a luci rosse più famoso del mondo, nessun problema: c'è sempre la "masturbazione". Benvenuti alla educazione sessuale ai tempi delle influencer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.