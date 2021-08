I fatti vostri, Anna Falchi e il retroscena su Salvo Sottile: "Quando l'ho visto la prima volta non ci siamo neanche salutati"

31 agosto 2021 a

Per una volta ci facciamo i Fatti vostri, visto che la storica - e più longeva di sempre trasmissione - sta per iniziare. Ovviamente con un'edizione tutta rinnovata: alla conduzione Anna Falchi e Salvo Sottile. “Al primo incontro non ci siamo salutati”, racconta la Falchi su TV sorrisi e canzoni. E poi scende nei dettagli: “Ci siamo incontrati al cinema, portavamo i bambini a vedere un film Disney. Non ci siamo salutati, ognuno è rimasto per… i fatti suoi. Mano male che ora ci sono I fatti vostri!”.

La Falchi, che dopo una parentesi a Telenorba ora torna in tv in Rai, dice di seguire da Salvo Sottile (sin dai tempi di Quarto Grado). “Non esiste competizione. Bisogna chiacchierare, parlare, non esiste competizione o gara, ognuno fa il suo”, dice. E definisce, lo storico giornalista nato sotto il segno della cronaca, “galante, educato e gentile”. Quando è arrivata la telefonata di Guardì la Falchi pensava ad uno scherzo: dopo tanti anni Magalli ha lasciato il testimone ad una coppia tutta nuova.

“Pensavo fosse qualcuno che lo imitava”, svela la Anna Falchi. Si parte tra pochi giorni, il 13 settembre. Sempre su Rai2, dove il programma più longevo d'Europa - che ha visto in studio personaggi del calibro di Frizzi, Rita Dalla Chiesa o Giletti - scalda i motori. E il Comitato, la voce storica è quella di Michele Guardì, ora riprende in mano il megafono.



