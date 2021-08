Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe. Indiscreto: rissa per le gambe, "se ne sono dette tutti i colori"

Francesco Fredella 31 agosto 2021 a

Tensione alle stelle. Il retroscena del Grande Fratello vip regala, prima della partenza, nuovi dettagli inquietanti. A quanto pare, secondo una gola profonda ben informata, Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe sarebbero ai ferri corti. E durante un incontro avvenuto negli studi di Cinecittà, in occasione del servizio fotografico, ci sarebbero state le prime avvisaglie di quello che potrebbe essere un vero colpo di scena. Le due opinioniste arruolate da Alfonso Signorini se ne sarebbero dette di tutti i colori, ma il condizionale è sempre d'obbligo in questo caso. “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”, fa sapere Dagospia ed anche Davide Maggio - sempre ben informato sui fatti - avrebbe confermato.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non commentano. Silenzio assoluto. Neppure il conduttore, che è alle prese con i casting per la nuova edizione, ne parla. Nel quartier generale del Grande Fratello si lavora sodo. Sul fronte del cast, stando agli ultimi rumors, ci sarebbero Katia Ricciarelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Ma anche: Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens e Manila Nazzaro.

Circola anche il nome di Jasmine Carrisi (la figlia di Albano e Loredana Lecciso), le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi, ex di Belen, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu. Appuntamento per lunedì 13 settembre: si conosce la data di inizio, ma non quella della finale. Secondo rumors potrebbe durate 8 mesi.



Francesco Fredella

