Aurora Ramazzotti, "ingoio" e "anale"? "A me piace così", la sua clamorosa risposta a Caterina Collovati

Le Instagram Stories con cui Aurora Ramazzotti dava consigli sessuali ai suoi followers e coetanei, con toni frizzantini, sono stati uno dei "casi" scoppiati in Rete negli ultimi giorni. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, con grande verve e ironia, parlava senza censura né tabù di sorta di "ingoio", "anale", "masturbazione", Rocco Siffredi e "astinenza da pisello". Insomma, il campionario adatto per fare visualizzazioni e like, ma anche per scatenare un putiferio.

Tra le prime a rispondere a distanza ad Aurora è stata Caterina Collovati, giornalista tv, che ha bacchettato severa: "Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo Lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far l’amore fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di Tv8 quest’inverno. Eri molto brava".

E ora è arrivata la risposta della diretta interessata. "Non sono d’accordo, ma non si può piacere a tutti. Forse, l’unica cosa che mi sento di dire è che la ‘difficoltà dei Millenial nel fare l’amore (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa), deriva sicuramente non da chi, come me, tratta tematiche tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al fare l’amore e alle sue mille retoriche errate. Che poi io lo so di esagerare, ma mi piace così". E i followers la sostengono.

