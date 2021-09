Chiara Ferragni, "ormai ci hai fatto vedere tutto": la foto con gli slip trasparenti scatena i fan

08 settembre 2021 a

a

a

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé. L'influencer moglie del rapper Fedez pubblica l'ennesimo scatto sul suo profilo Instagram. Questa volta però ben più spinto di tanti altri. Con alle spalle la sua ormai nota cabina armadio, la Ferragni si immortala di fronte allo specchio. Addosso solo reggiseno e slip. Sono proprio questi due indumenti a scatenare i fan. Come dare loro torto: entrambi, neri con il pizzo e i nastri che fasciano la vita, lasciano poco spazio all'immaginazione in quanto super trasparenti.

Un dettaglio che non sfugge ai suoi ammiratori:. L'apprezzamento va per la maggiore, ma c'è qualcuno che la considera "volgare" e lo sottolinea nei commenti. C'è poi anche chi fa leva sul suo ruolo di madre e chi fa ironia: "Ormai ci hai fatto vedere tutto". Ma per l'influencer non è una novità. Durante l'estate appena passata sul suo profilo social si poteva osservare un'immagine di lei nuda in doccia.

In quel caso la Ferragni era stata ripresa alle spalle con il volto girato verso l’obiettivo. Addosso niente, ma una emoticon a coprire il lato B. Anche durante la gravidanza ha mostrato più volte il pancione senza veli coprendosi il seno con le mani. E, anche allora, non sono mancati i commenti. Soprattutto da parte di chi ritiene tali scatti inappropriati per una mamma.

