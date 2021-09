Chiara Ferragni, altra foto estrema: mossa da censura in lingerie nera, si mostra così

14 settembre 2021 a

Bollori per Chiara Ferragni, che continua a far parlare di sé. E non solo per i successi economici, l'ultimo dei quali con Safilo, schizzata in Borsa appena è stata annunciata la collaborazione della influencer per una linea di occhiali. Ora, la Ferragni fa parlare di sé per l'ultima incandescente foto postata sul suo profilo Instagram.

Uno scatto che, come svela lei nella didascalia, risale al 2017. Ed eccola, in lingerie nera e sguardo seducente dritto in camera, letteralmente sopra a Fedez, l'attuale marito, che si fa ritrarre in mutande. Insomma, Chiara Ferragni condivide con tutti i suoi seguaci un ricordo... incendiario. E i commenti di apprezzamento si sprecano.

