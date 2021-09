Kaia Gerber, incidente osè sul red carpet. Occhio al pizzo del vestito, si vede tutto

16 settembre 2021 a

Kaia Gerber ha sfilato sul Red Carpet del Met gala lasciando tutti senza fiato. La bellissima e statuaria modella, figlia di Cindy Crawford, alla quale somiglia tantissimo, non ha davvero nulla da invidiare alla mamma dalla quale ha preso non solo l'altezza e il viso aggraziato e dolce ma anche l'innata eleganza. Insomma Kaia ha davvero incantato tutti i presenti.

La ragazza, che ha seguito la carriera della mamma, icona della moda anni Novanta, ha avuto però un piccolo incidente sexy. Kaia infatti indossava un meraviglioso abito nero lungo disegnato da Oscar de la Renta ispirato al vestito sfoggiato ben 40 anni prima, sullo stesso tappeto rosso, da Bianca Jagger. Un abito che presentava delle applicazioni floreali sull’ampia scollatura. Una sorta di pizzo che però, come mostrano le immagini dei fotografi che hanno immortalato l'evento, lasciava intravedere anche il capezzolo.

Ma niente volgarità. Kaia riesce ad essere elegante e fine anche con un seno "in esposizione". Venti anni, nata e cresciuta a Los Angeles, la figlia della mitica Cindy Crawford è contesa dagli stilisti di tutto il mondo. Per la modella è stata la prima volta sull’atteso e stravagante tappeto rosso del Met. Un debutto in grandissimo stile.

