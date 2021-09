Elisabetta Gregoraci si presenta così, trasparenza "assassina": seno (quasi) senza veli

24 settembre 2021 a

Tempo di Milano Fashion Week anche per Elisabetta Gregoraci. Anche lei, infatti, si presenta nel capoluogo meneghino per la settimana della moda. Già, riflettori puntati soprattutto fuori dalle passerelle, con la sfilata di vip in arrivo un po' da tutto il mondo. E tra le meraviglie "avvistate" a Milano, appunto, anche l'ex moglie di Flavio Briatore.

La Gregoraci si mostra su Instagram, dove posta due fotografie che la ritraggono con il look scelto per l'occasione. Ed è assolutamente irresistibile, tremendamente sexy. Elegantissimi stivali che le arrivano sopra il ginocchio e dunque un vesitino attilatissimo color panna. E, soprattutto, quelle pericolosissime trasparenze in corrispondenza del seno: semplicemente divina...

