Nicole Minetti, svolta a luci rosse. Dagospia, ecco le prime foto proibite e private: cosa fa oggi per campare

Nicole Minetti aveva annunciato uno spazio social "vietato ai minori di 18 anni" che non fosse OnlyFans, sito a luci rosse a pagamento. Così, riporta Dagospia, nella serata di mercoledì 22 settembre sono comparse su Instagram "le prime foto che hanno fatto arrapare i follower". "For you Baby, Dm me for more Pics, scrivetemi in privato per più contenuti", ha scritto l'ex consigliera regionale della Lombardia prima di essere sommersa dai commenti dei più allupati. Ma poi il post è sparito…". Mistero.

Era stato proprio il sito Dagospia a dare la notizia che la Minetti ha preferito virare su un profilo Instagram privato che nelle intenzioni dovrebbe essere vietato ai minori di 18 anni. In attesa del lancio, la Minetti aveva ripulito il suo account pubblico, che conta oltre 38mila follower: qui era abituata a condividere una serie di scatti piccanti che mettevano in mostra le sue curve, ma adesso ha deciso di cancellare tutto e di lasciare una sola foto, un suo primo piano risalente al 12 febbraio.

I follower più accaniti aspettavano l’apertura del nuovo profilo privato da bollino rosso ma sono rimasti delusi. Il post che ha pubblicato è stato subito cancellato. Vedremo se ne pubblicherà altri.

