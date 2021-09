Chiara Ferragni, cap***li al vento a Parigi: intanto Fedez a Milano: la sua reazione scomposta

29 settembre 2021 a

a

a

Chiara Ferragni ha fatto scalpore a Parigi, dove è volata per la settimana della moda francese dopo essere stata ovviamente protagonista a casa sua, alla Milano Fashion Week. Assente dalla capitale francese da due anni per colpa della pandemia di coronavirus, l’imprenditrice digitale si è presentata con un look che ha sfoggiato orgogliosamente sui social e che ha fatto girare la testa a milioni di persone.

Chiara Ferragni? Sconvolge i passanti a Parigi: senza reggiseno, va in giro così e si voltano tutti | Foto

D’altronde è dura rimanere indifferenti dinanzi a cotanta bellezza della Ferragni, che ha scelto un outfit pericolosamente sexy: aprendo il gubbino, ha svelato un top completamente trasparente che nascondeva a fatica i capezzoli tramite due bottoni d’oro applicati sulla maglia. Una scelta stilistica che non è affatto passata inosservata, anche perché è stata proprio la Ferragni a esaltarla con diversi scatti pubblicati su Instagram.

Sfregio all'assassino? Grossi guai per Fedez, querelato da Pietro Maso: mentre il rapper insulta Salvini...

E via social è arrivata anche la replica del marito Fedez, che è invece rimasto a Milano con i figli. I due sono soliti battibeccare con ironia e lanciarsi frecciatine, e quindi anche in questo caso il rapper non è stato da meno. Che cos’ha fatto per rispondere alla Ferragni? Ha tirato fuori dall’armadio una t-shirt e ha ritagliato due buchi sul petto, dopodiché ha commentato il look della moglie: “Brava amore che ti sei portata il maglioncino a collo alto, a Parigi fa freschino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.