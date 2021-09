Elodie, girano brutte voci. "Viso sofferente", come la hanno beccata al bar

Francesco Fredella 30 settembre 2021 a

Elodie e Marracash: amore, passione o rottura? Andiamo per gradi. Da tempo la coppia non si vede assieme. Qualcuno parla di crisi, ipotesi verosimile. In una recente intervista a Vanity Fair, Elodie aveva parlato di un rapporto "faticoso e stimolante". Invece, il settimane Oggi, sostiene che le faccende di cuore potrebbero essere molto complicate per la cantante. “Mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina”, scrive il settimanale diretto da Umberto Brindani. Eloide è stata sorpresa in un bar con "viso sofferente" Per fortuna c'era una sua amica a portare su il morale. "No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede", si legge su Oggi.

Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash si rincorrono. Una fonte vicina alla coppia dice: "No comment". Potrebbe esserci, condizionale d'obbligo, una crisi che va avanti dal 2020 (anno orribile a causa del Covid). La loro storia d'amore è iniziata nell'estate del 2019.

I più attenti non hanno perso di vista Elodie negli ultimi mesi: in Sardegna e in Sicilia per le vacanze. Senza Marracash. A trascorrere le vacanze con lei prima il collega Mahmood e poi in Sicilia Diletta Leotta, che è alle prese con faccende di cuore molto complicate (pare che si sia mollata con Can Yaman).

