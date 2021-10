Sonia Bruganelli, la foto con Iva Zanicchi? Occhio al dettaglio: piovono brutali sfottò

02 ottobre 2021 a

a

a

Fermi tutti: altro giro, altro regalo o meglio... altra fotografia. Siamo sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli, l'opinionista del Gf Vip di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, la moglie di Paolo Bonolis che tanto si sta scornando - come ampiamente previsto - con la sua omologa e collega nel reality, Adriana Volpe.

"Non solo quella foto". Volpe, rovinose accuse alla Bruganelli: Gf Vip, la rissa trascende

Motivo del contendere e delle ultime tensioni, una foto pubblicata proprio su Instagram dalla Bruganelli, in cui si mostrava insieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe. Una foto che quest'ultima ha interpretato come una provocazione nei suoi confronti e che ha innescato un infinito codazzo di polemiche tra le due.

Ma ora, come detto, sul profilo IG di lady Bonolis spunta una nuova foto, in cui si mostra insieme a una "meravigliosa" Iva Zanicchi. E ovviamente, l'ironia degli utenti piove, copiosa. "Occhio! Sicura che Iva Zanicchi non abbia litigato con Adriana Volpe?", commenta uno di loro. Commento che sintetizza alla perfezione le innumerevoli altre variazioni sul tema.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.