Emily Ratajkowski, la confessione choc: "Ecco chi mi ha molestato", fuori il (famosissimo) nome

"Mi ha toccato il seno con entrambe le mani". Emily Ratajkowski ha accusato il noto cantante Robin Thicke di averla molestata sul set del videoclip di "Blurred Lines". In quelle immagini la modella appariva a seno nudo e già ai tempi della realizzazione, nel 2013, si parlò di un filmato sessista. In passato la Ratajkowski aveva detto che quel video le aveva rovinato la vita. Adesso arriva la confessione sulle molestie.

Emily ha parlato dell'episodio nel suo primo libro, autobiografico, dal titolo "My body", in uscita il 19 ottobre. Il Sunday Times, però, ne ha anticipato dei passaggi: "E' tornato ubriaco sul set solo per girarlo con me - si legge nel libro - ho sentito le mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata d’istinto". La regista Diane Martel ha confermato tutto: "Ricordo il momento in cui le ha afferrato i seni. Era dietro di lei mentre erano entrambi di profilo e mi sono messa a urlare 'Cosa caz** stai facendo? Basta così, le riprese sono finite!'".

Il cantante e produttore 44enne si sarebbe poi scusato, sostenendo che in quel periodo era "costantemente ubriaco" e che da sobrio non avrebbe mai compiuto quel gesto. La modella, invece, ha spiegato di non averne parlato prima perché non voleva pensare a quanto era accaduto e inoltre non voleva avere ulteriori problemi a lavoro.

