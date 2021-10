Chiara Ferragni, Facebook e Whatsapp down: "Piano B", come sarebbe costretta a campare

05 ottobre 2021 a

Che cosa farebbe Chiara Ferragni se, ragionando per assurdo, domani dovessero cessare di esistere tutti i social network, a partire dal suo amato Instagram? L’imprenditrice digitale ha spiegato il suo piano B nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue, la più importante rivista di moda al mondo che ha deciso di dedicarle una copertina. Neanche a farlo apposta, ieri si è verificato il più grave blackout nella storia dei social di Mark Zuckerberg: per oltre otto ore WhatsApp, Facebook e Instagram non sono stati raggiungibili.

Fedez e la Ferragni hanno fatto ironia su quanto accaduto, fingendosi disperati per non aver potuto condividere nulla con i propri fan per svariate ore. Autrice di una piccola, grande rivoluzione digitale, Chiara ha parlato di come ha realizzato il suo sogno nell’intervista a Vogue e ha svelato anche il suo piano B nel caso estremo in cui dovessero privarla dei social: “Troverei un modo per reinventarmi, ma è difficile che mi capiti, per come mi espongo io. Trump aveva una comunicazione violenta, diceva cose terribili e pericolose”.

“Da un lato ho gioito che venisse zittito - ha aggiunto la Ferragni - dall’altro ho pensato: possono toglierti tutto in un secondo. Sto valutando di aprire un canale Telegram per parlare più direttamente a un numero scelto di persone, ma per tutti gli altri è più facile interagire sulle piattaforme esistenti. I fedelissimi ti seguirebbero ovunque ma non sarebbero mai tutti”.

