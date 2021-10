Anna Tatangelo, "quando avevo 15 anni...": l'incubo della cantante, "cosa mi sarebbe successo?"

14 ottobre 2021 a

Anna Tatangelo si apre con i suoi follower su Instagram e risponde alle loro domande e curiosità. Ad un certo punto, riporta il sito lanostratv.it, la cantante e conduttrice del nuovo programma Mediaset Scene da un matrimonio, quando le hanno chiesto se per lei è stato un vantaggio non avere i social a quindici anni, ha ammesso: "Questa è una bella domanda! Se ci fossero stati i social quando avevo quindici anni sarebbe stato forse un problema, perché nel periodo adolescenziale già abbiamo tante paturnie figurati con tutti gli haters sui social”.

Detto questo, ha osservato la Tatangelo, "dall’altra parte se sfruttato bene è un mezzo per farsi conoscere. Come tutte le cose ci sono i pro e i contro”. Ma non solo. La cantante, che ha 34 anni, ha anche rivelato che per lei è una salvezza per lei prendere il caffè al mattino e allenarsi tre volte alla settimana in questo periodo.

Infine, alla domanda se ha già qualche idea per celebrare i suoi vent’anni di carriera dal suo primo Festival di Sanremo, ha risposto facendo una richiesta ai suoi fan: "In realtà vorrei che su questo discorso mi aiutaste voi. Scrivetemi un po’ di idee”., ha concluso la Tatangelo.

