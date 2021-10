Ambra Angiolini rompe il silenzio: "In fondo...": una bomba clamorosa su Allegri

14 ottobre 2021 a

Ambra Angiolini rompe il silenzio. Dopo la soffiata di Alfonso Signorini sulla fine della relazione, a causa di un tradimento, con Massimiliano Allegri e la polemica sul tapiro di Striscia la Notizia, l'attrice dice la sua: "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte", ha ammesso amareggiata a Radio Capital. E ancora: "Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state". Insomma, una frecciata e neanche tanto sottile.

Intanto, nonostante ormai sia sulla bocca di tutti, l'allenatore della Juventus non ha proferito parola. Nemmeno quando la figlia di lei, avuta da Francesco Renga, lo ha attaccato: "Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?".

Infine: "Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso". Uno sfogo, quello della 17enne, arrivato a poche ore dalla messa in onda del tg satirico di Canale 5. Jolanda infatti non ha gradito il tapiro alla mamma, a suo dire colpevole solo di essersi fidata.

