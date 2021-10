Ambra Angiolini "non sarà con noi". Clamorosa assenza, cosa diserta dopo le corna di Allegri: sospetto-crollo nervoso

16 ottobre 2021 a

a

a

"Attenzione eccessiva". E Ambra Angiolini è costretta a disertare un appuntamento di lavoro al Salone del libro di Torino. La stessa città dove il suo ormai ex compagno, Max Allegri, sta preparando la partita di campionato tra la Juventus e la Roma. La settimana è stata turbolenta per entrambi. Prima lo scoop del settimanale Chi, sulle corna del tecnico e la successiva rottura dopo 4 anni di felice unione. Quindi Striscia la notizia ha consegnato a caldo il Tapiro d'oro alla ex stella di Non è la Rai, che pur amareggiata e delusa lo ha accettato di buon grado.

"Una sciacquetta qualsiasi?". Bomba atomica di Mughini: "Striscia, Ambra sapeva tutto"





Ne è seguita una tempesta di insulti ad Antonio Ricci, Valerio Staffelli e Vanessa Incontrada, mentre Jolanda, la figlia di Ambra e Francesco Renga, suo primo marito, ha preso le difese della madre con un post durissimo in cui ha accusato Allegri di "averla tradita in tutti i modi possibili".

Domanda sbagliata su Ambra Angiolini? Max Allegri in conferenza risponde così: tre parole, roba brutale



La Angiolini, come riporta il Messaggero, era attesa al Salone del Libro per la presentazione del libro Olivia Denaro di Viola Ardone, ma ha dato buca. La casa editrice Einaudi e l'ufficio stampa di Ambra hanno deciso di "sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni", come spiegato dal direttore dell'Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti. "Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma la casa editrice e l'ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma". "Nei suoi confronti in questi giorno c'è stata un'attenzione eccessiva - ha riconosciuto la stessa Viola Ardone -. Se Ambra ha dovuto rinunciare a questo incontro è proprio per questo tipo di pregiudizi sulle donne".

"Le sue tendenze gay". Clamoroso siluro contro Allegri, il caso Ambra-Striscia si complica: "Come la mettiamo?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.