Wanda Nara umilia in pubblico Mauro Icardi: "La mia mano? Meglio così". Altro che pace, la fucilata

Come stanno davvero le cose tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Breve riassunto della vicenda. Le corna di lui spiattellate da lei sui social, con tanto di frasi fortissime, quali "hai rovinato una famiglia per una tro***", la quale sarebbe l'amante del centravanti, Eugenia Suarez. Dunque una convulsa giornata con conferme di Wanda circa la rottura con Maurito, al quale ha tolto il follow sui social e del quale, sugli stessi social, ha rimosso tutte le fotografie.

Poi, però, tra le story del centravanti del Psg, a tarda sera di ieri, domenica 17 ottobre, ecco apparire una foto in cui la guarda in modo tenero, da innamorato, la testa poggiata sul braccio di Wanda. Immagine che ha fatto supporre a molti che la crisi fosse rientrata. O forse era un tentativo, un poco maldestro, di riconquistarla? Di farsi scusare? Più probabile la seconda ipotesi...

Già perché oggi, lunedì 18 ottobre, Wanda Nara ha pubblicato una fotografia che la dice lunga. Anzi, lunghissima: la sua mano è senza anello. Per il buongiorno ai suoi follower ha scelto questa immagine, una roboante conferma al fatto che il suo matrimonio con Icardi sia in crisi. O, forse, finito. Anche perché il messaggio aggiunto in calce alla foto è chiarissimo: "La mia mano mi piace di più senza anello". Mauro Icardi, addio?

