Mauro Icardi va a letto con lei? Eugenia Suarez umilia Wanda Nara: una frase che è veleno puro

18 ottobre 2021 a

a

a

Il possibile divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a tenere banco. Eugenia Suarez, soprannominata la "China". sembra essere lei la protagonista della storia Instagram di Wanda, pubblicata però senza un riferimento preciso: "Un’altra famiglia che hai rovinato per essere una tr***!". E dall'Argentina il riferimento diretto è stato subito attribuito all'attrice, 29 anni, e in fase di rottura nella sua storia d'amore con Benjamin Vicuña.

Icardi, corna a Wanda Nara? Ecco Eugenia Suarez: pazzesca, le foto da bollino rosso dell'amante | Guarda

La Suarez non si è ancora esposta ufficialmente, solo con persone a lei vicine sì: "Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro (Wanda e Icardi, ndr) nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro", avrebbe riferito. "Non penso di parlare di nulla. Non mi riguarda, che se la vedano loro", avrebbe detto la Suarez.

Wanda Nara tradita? La clamorosa foto di Mauro Icardi: roba da impazzire di rabbia | Guarda

Nonostante le smentite di China, Clarin ha pubblicato un presunto messaggio inviato dalla stessa a Maurito: "Vorrei incontrarti in una pista da bowling in una parte del mondo in cui nessuno ti conosce". Sarebbe stato questo il motivo per cui Wanda ha deciso di lasciare il marito e di abbandonare Parigi, ma, secondo i loro parenti, la rottura non dovrebbe essere definitiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.