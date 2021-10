Maria De Filippi, sapete cosa mangia? L'indiscrezione sulla regina della tv, ora si capisce tutto

22 ottobre 2021 a

a

a

Maria De Filippi sta per compiere 60 anni (festeggerà il prossimo 5 dicembre) eppure fisicamente dimostra molti meno anni, questo grazie al regime alimentare che segue e alla costante attività fisica. Si tratta di una dieta e di uno stile di vita, riporta Leggo, che punta su cibi sani che non appesantiscono e che le donano un fisico tonico e asciutto e una pelle luminosa ed elastica.

"Mi faccia il piacere". Deliri-vip sulla censura, Rudy Zerbi sbrocca: alta tensione ad Amici

La regina della tv segue una dieta che prevede una sola porzione di pasta a settimana, non più di 60 grammi, condita in modo semplice. Maria però può mangiare il pane tutti i giorni anche se in piccole quantità e predilige la carne bianca e il pesce invece che la carne rossa. Per quanto riguarda le verdure la De Filippi ne può consumare a volontà. Prevista anche la frutta fresca in tavola con l'avocado a farla da padrone.

"Allora saremmo censori e cretini?". Accuse contro "Amici", Maria De Filippi sbotta: il vip fatto a pezzi

Ma oltre alla dieta sana ed equilibrata Maria De Filippi pratica anche una regolare e costante attività fisica da anni ormai. In particolare fa crossfit anche quattro volte a settimana, glielo ha fatto scoprire Belen e da allora continua a praticarlo perché le dà serenità. Inoltre le piace giocare a tennis e andare a cavallo.

"L'unica cosa che dirò". Carla Gozzi in lacrime, le parole con cui la Guaccero la fa crollare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.