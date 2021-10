Wanda Nara insulta la transessuale: "Brutta putt***, vatti a lavare la fi*** se ce l'hai". Orrore puro

22 ottobre 2021 a

Continua a tenere banco il caso di Wanda Nara e Mauro Icardi. La frattura tra i due sembra essere stata ricomposta, dopo che erano circolate addirittura voci di divorzio, che avevano indotto l’argentino a lasciare gli allenamenti col Psg per tornare a Milano e discutere con la moglie. La quale è andata su tutte le furie per aver scoperto delle chat con l’attrice Eugenia China Suarez, che avrebbe voluto incontrare Icardi in qualche discoteca sconosciuta.

Ora è entrata in gioco anche la trans Guendalina Rodriguez, che ha affermato di aver avuto contatti con Icardi fino al 20 ottobre scorso. La prova tirata fuori è però risultata palesemente falsa: altro non era che uno screenshot di una vecchia videochiamata tra Icardi e Wanda, che era stato maldestramente ritoccato. La cosa ha fatto esplodere la furia social della Nara, che al momento non è proprio “delicatissima” nei suoi interventi contro le donne che vogliono sfilarle il suo Mauro.

“Putt*** del c*** che vuoi essere donna ma non lo sarai mai - è il messaggio inviato da Wanda e mostrato in pubblico dalla trans in cerca di notorietà - se vuoi ti insegno io a truccare meglio una foto, str***. Cerca la fama altrove. Mauro non sa nemmeno della tua esistenza, vai a lavare la tua f*** se ce l’hai e poi prova a rovinare una famiglia di put*** a buon mercato proprio come te e China Suarez, forse siete sorelle, mi resta il disgustoso dubbio”.

